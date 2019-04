Die Democratic Socialists of America (DSA), wie der Dachverband der Demokratischen Sozialisten in Amerika offiziell heisst, wurden 1982 gegründet – aus den Überresten diverser linker Splitterbewegungen, die vergeblich versuchten, an die Erfolge linksradikaler und linkspopulistischer Kräfte in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts anzuknüpfen. Landesweit fristete die Organisation jahrelang ein Schattendasein.

Seit der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten allerdings verspüren die DSA einen gewissen Aufwind: Die Mitgliederzahl hat sich mehr als verdoppelt, auf gegen 60'000. Auch gelang es Demokratischen Sozialisten, in urbanen Hochburgen Wahlen zu gewinnen und gar ins nationale Repräsentantenhaus einzuziehen.

So sind Alexandria Ocasio-Cortez aus New York City und Rashida Tlaib aus Detroit (Michigan) Mitgliederinnen der DSA. Weil die Democratic Socialists allerdings als gemeinnützige Organisation organisiert und nicht als Partei registriert sind, gehören Ocasio-Cortez und Tlaib offiziell auch der Demokratischen Partei an.