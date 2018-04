Der überwiegende Teil der Sparkassenkunden habe nicht mitgekriegt, wofür ihre Gelder verwendet wurden. Ein Drittel der deutschen Kriegsfinanzierung lief über Gelder der Sparkassen. Dass die Bevölkerung trotz schlechten Erfahrungen in der Weimarer Republik in der Zeit des Nationalsozialismus der Spardoktrin nachgekommen sind, sei ökonomisch betrachtet nicht rational, sagt der Historiker. Die nationalsozialistische Ideologie, wonach der rechtsschaffende «Volksgenosse» hart arbeite und Geld auf die Seite lege, habe aber nur seine Wirkung entfalten können, da das Sparen bereits zur deutschen Tugend gehört habe, so Bähr weiter. «Die Nazis haben dies bloss ideologisch überhöht.»

Nach Kriegsende verloren die deutschen Sparer bei der Währungsreform 1948 wieder einen grossen Teil ihres Ersparten. Der Drang, das eigene Geld in Banken auf die hohe Kante zu legen, wurde aber nicht erschüttert. Im Wirtschaftswunder sparten die Deutschen erbittert weiter. Und selbst in Zeiten der Nullzinspolitik haben die Deutschen keine Lust, ihr Geld anderweitig anzulegen als auf wenig einträglichen Sparkonten.

«Protestantische Ethik»

«Bei den Deutschen ist eine protestantische Ethik ausgeprägt. Das schlägt sich im Sparverhalten nieder», sagt Karl Brenke vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin. «Es ist wohl auch so, dass bei den Deutschen ein starkes Sicherheitsbedürfnis herrscht.» Dieser Mentalitätsunterschied etwa zu den USA sei im mitteleuropäischen Raum erkennbar, auch in der Schweiz legen die Bürger viel Wert auf Erspartes. Bemerkenswert sei, dass die Menschen in Deutschland trotz den niedrigen Zinsen auf Sparkonti unverdrossen weitersparen, sie legen beträchtliche Mengen an Geld in klassische, wenig Ertrag bringende Anlageformen wie Sparbücher oder Festgeldkonten. Auch die Politik der «schwarzen Null» für den deutschen Haushalt sei in diesem Zusammenhang zu sehen, sagt Brenke: «Das Verständnis, dass man für die Zukunft vorsorgen muss, ist bei uns in Deutschland stark ausgeprägt. Das gilt auch für den Staat.» Allerdings liegt die Staatsverschuldung nach wie vor über den Kriterien von Maastricht, doch in den letzten Jahren liess sich durch Ausgabendisziplin die Staatsschuldenquote senken.

Die Ausstellung im Deutschen Historischen Museum Berlin «Sparen – Geschichte einer deutschen Tugend» dauert noch bis zum 26. August.