Wandert Julian Assange für immer ins Gefängnis? Heute um 11 Uhr wissen wirs

Es gab mal eine Zeit, in der Julian Assange im Alleingang die Titelseiten der internationalen Medien bestimmte. In den frühen 2010er-Jahren enthüllte der Australier mit seiner Organisation Wikileaks eine ganze Reihe an Geheimnissen, darunter Kriegsverbrechen des US-Militärs und hunderttausende Depeschen von US-Botschaften. Dafür sitzt Assange seit fast zwei Jahren in einem Londoner Hochsicherheitsgefängnis, weil die Trump-Regierung seine Auslieferung verlangt. Heute entscheidet ein britisches Gericht, ob Assange an die USA überstellt wird.

5) Wenn Assange ausgeliefert wird: Was passiert dann als nächstes?

Assange wird vor einem eigentlichem «Geheimdienst-Gericht» angeklagt, nämlich im Östlichen Gerichtsbezirk des Bundesstaats Virginia. Das Gericht ist berüchtigt. Dort hat die USA russische Spione aus der Zeit des Kalten Kriegs verfolgt, den Whistleblower Edward Snowden und Mitverschwörer der Terroranschläge des 11. Septembers 2001. In den letzten zwanzig Jahren haben die Ankläger in Geheimdienst- und Landesverteidigungs-Prozessen eine fast perfekte Serie an Verurteilungen hingelegt. Dabei spielt wohl der Standort des Gerichts eine Rolle. Im Einzugsgebiet des Gerichts liegt der Hauptsitz des Auslandsgeheimdienst CIA, das Pentagon und weitere Stellen aus dem US-Regierungsapparat. Das bedeutet, dass ein gravierender Teil der Geschworenen mindestens familiäre Bindungen zur Nationalen-Sicherheits-Bürokratie hat. Mit Milde kann Assange nicht rechnen. Seine Ärzte halten seinen Suizid für wahrscheinlich, sollte er an die USA ausgeliefert werden.

6) US-Präsident Donald Trump könnte Assange begnadigen. Wie stehen die Chancen dafür?

Trump scheint von zwei verschiedenen Lagern beeinflusst zu werden. Der Präsident war angetreten, um den von ihm so genannten «Deep State», also den Staat im Staat, innerhalb der US-Regierung und der Geheimdienste zu zerschlagen. Assange ist diesen von Trump verhassten Karriere-Beamten in den letzten Jahrzehnten so energisch entgegengetreten wie kaum ein anderer. Dennoch hat sich das Justizministerium unter Trump entschieden, Assange anzuklagen. Seither hat sich der libertäre Flügel von Trumps Republikanischer Partei lautstark für eine Begnadigung eingesetzt. In Trumps Kabinett sitzen aber auch «Falken» wie der Ex-CIA-Direktor und jetzige Aussenminister Mike Pompeo. Dieser nannte Wikileaks vor drei Jahren einen «feindlichen Geheimdienst». Das Rennen, welche Seite sich Trumps Gehör verschaffen kann, scheint offen bis zum letzten Tag seiner Amtszeit am 20. Januar.