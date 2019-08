1. Wie kommt der Amazonas zum Übernamen «Lunge der Welt»?

Der Regenwald im Amazonas ist eines der grössten Gebiete tropischen Regenwalds und ein gigantischer Kohlendioxid-Speicher. «Im Amazonas sind grosse Mengen an Kohlenstoff in den Bäumen und im Boden gebunden. Er nimmt zusammen mit dem Ozean jedes Jahr einen Teil der menschgemachten Emissionen von CO2 auf», sagt Reto Knutti, Klimatologe an der ETH Zürich. Bei einer Zerstörung des Regenwalds im Amazonas verliert die Menschheit somit zum einen eine bedeutende CO2Senke. Zum anderen führt der Verlust längerfristig zu einem zusätzlichen Ausstoss von rund 250 Milliarden Tonnen Kohlenstoff. Das würde den Klimawandel zusätzlich beschleunigen. Die 250 Milliarden Tonnen CO2 sind etwa die Hälfte des gesamten Ausstosses der Menschheit seit vorindustrieller Zeit oder was wir heute während 20 Jahren ausstossen. Der Verlust des Amazonas-Regenwalds würde zu einer zusätzlichen Erwärmung von rund 0,5 Grad Celsius führen. Wälder haben bereits im lokalen eine grosse Relevanz als Klimapuffer, erklärt Marco Conedera von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Schnee, Wald und Landschaft (WSL). Wälder regulieren das Klima, was Temperatur, also den Ausgleich zwischen Tages- und Nachttemperaturen und die Feuchtigkeit betrifft.

2. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der globalen Erwärmung und den Waldbränden?

Waldbrände sind im Prinzip ein natürlicher Vorgang in den Wald-Ökosystemen. Die Erderwärmung selbst führt nicht direkt zu Waldbränden, aber ihre Grösse und Häufigkeit kann davon abhängen. «Entscheidend dafür ist die Trockenheit und damit die Frage, ob die menschgemachte Erwärmung zu längeren andauernden oder generell trockeneren Phasen führt», erklärt der ETH-Klimatologe. Mit mehr Trockenheit ist zu rechnen. Genau in der Region des Amazonas sagen Klimamodelle eine Abnahme des Niederschlags voraus. Zudem führen wärmere Temperaturen zu mehr Verdunstung im Boden und zu grösseren Schwankungen des Niederschlags. Sprich: Es gibt längere Trockenphasen und viel Regen auf einmal. Die Gefahr von Waldbränden steigt also. Die Waldbrände im Amazonas wurden laut WWF grossenteils mit Absicht gelegt, um Platz für Weideflächen und Sojaanbau zu erhalten.

3. Sind die Waldbrände im Amazonas in diesem Jahr dramatischer als sonst?

Die Zahl der Waldbrände ist deutlich höher als in den letzten paar Jahren. Sie sind so gross, dass man sie selbst von den Satelliten aus klar sieht, wie Nasa-Bilder zeigen. Die Tatsache, dass man in Südamerika den Notstand ausgerufen hat, zeigt, dass es eine aussergewöhnliche Situation ist. Neben den Auswirkungen auf das Klima gibt es auch solche auf Biodiversität, Boden, Ökosysteme und die Bevölkerung vor Ort.

4. Wie viel Regenwald geht verloren?

Gemäss dem WWF wurden allein zwischen 1990 und 2015 Naturwälder in einer Fläche 58 Mal so gross wie die Schweiz vernichtet. Alle drei Sekunden verschwindet auf der Erde Wald in der Grösse eines Fussballfeldes, am meisten in den Tropen. In der Schweiz wächst die Waldfläche.