Es ist die grösste Veranstaltung, die die Menschheit je organisiert hat: 900 Millionen Inder sind seit gestern und bis zum 19. Mai aufgefordert, bei einer in sieben Phasen abgehaltenen Parlamentswahl ihre Stimme abzugeben. Die Wahlberechtigten sprechen 22 Amtssprachen und Tausende von Dialekten, 300 Millionen von ihnen sind Analphabeten und erkennen ihre Partei nur am Symbol.

Weil das indische Gesetz vorschreibt, dass kein Wähler mehr als zwei Kilometer bis zu einer Wahlurne zurücklegen soll, werden in den kommenden fünfeinhalb Wochen eine Million elektronisch betriebene Urnen auf dem Subkontinent in Betrieb sein.

Wo nötig kommt das Wahllokal zum Wähler: In die entlegensten Dörfer im Himalaya transportieren Maulesel die koffergrossen Wahlcomputer, auf Inseln des auf Höhe Thailands liegenden Andamanen- und Nikobaren-Archipels kommt die Urne per Boot. Am 23. Mai wird dann bekannt gegeben, wer wie viele der 543 Sitze im Parlament erlangt hat. Meist folgen darauf wochenlange Koalitionsverhandlungen, bevor die Abgeordneten einen neuen Regierungschef wählen.

Begeisterung für Modi abgeebbt

Die wichtigsten Kontrahenten sind einerseits Premierminister Narendra Modi und seine nationalistische Bharatiya-Janata-Partei (BJP). Modi war 2014 durch einen Erdrutschsieg mit absoluter Mehrheit an die Macht gekommen. Er nutzte das massive Mandat, um einige dringend benötigte Reformen anzuschieben. Strassen und Toiletten wurden gebaut, das Kochgas für die Armen subventioniert, eine einheitliche Umsatzsteuer eingeführt.