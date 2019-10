Wahl in Zeiten der Krise: Jeder Argentinier kennt den Wechselkurs

Wenn der Ökonom Rafael Flores seine Studenten an der Universität von Buenos Aires in die Geheimnisse der argentinischen Wirtschaft einweiht, greift er auf eine hypothetische Grossmutter zurück: «Nehmen wir an, sie hätte im Jahr 1969 zehn Billionen Pesos im Garten vergraben», sagt der Wirtschaftswissenschaftler und malt eine Zehn mit haufenweise Nullen an die Tafel. «Das waren damals 28,5 Milliarden US-Dollar. Wie viel wäre ihr Geld heute wert?» Ratlose Gesichter. Die Antwort erfordert eine wirtschaftshistorische Doktorarbeit durch ein Labyrinth von Rezessionen, Defaults, Währungsumstellungen, Inflationen und Abwertungen. Das Ergebnis: ein Peso – mit einem Gegenwert von einem Eurocent.

Diese Übung erklärt, warum sich Ökonomen und Psychoanalytiker in Argentinien so grosser Beliebtheit erfreuen: Der Peso und sein Gegenwert zum Dollar sind eine nationale Obsession. Kaum ein Argentinier, der nicht den aktuellen Wechselkurs kennt.

Warteschlangen vor dem italienischen Konsulat

Wirtschaft und Politik sind in Argentinien enger verflochten als anderswo. Und wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl stehen die Zeichen auf Sturm: Als Präsident Mauricio Macri, der sich zur Wiederwahl stellt, vor vier Jahren sein Amt antrat, stand der Peso bei 10 zum Dollar, heute ist er bei 58, die Inflation ist auf 53 Prozent geklettert. Dabei war der liberale Unternehmer angetreten, die Wirtschaft flott und Argentinien wieder kreditwürdig zu machen. Er hat die staatlichen Kapitalverkehrskontrollen aufgehoben und versucht, Subventionen zu streichen, um die Staatsfinanzen zu sanieren – doch die erhofften Investitionen blieben aus, und das Spekulationskapital zog bei den ersten Wolken panisch ab.