Dass die Freien Demokraten jetzt ausgerechnet auf Bildung setzen, hat nicht unwesentlich mit der Frau zu tun, die Klinge an diesem Donnerstag durch seinen Wahlkreis begleitet: Nicola Beer ist gekommen, die Generalsekretärin. Auf dem Programm stehen Besuche bei zwei Mittelständlern, der Redaktion einer Lokalzeitung und zum Abschluss die Diskussion in Donaueschingen. Dass Kandidat Klinge als Gastgeber seiner abendlichen Gesprächsrunde kaum zu Wort kommt, liegt an der Frau mit dem roten Blazer und den wilden Haaren: Ist Beer, Nummer zwei der Bundes-FDP hinter dem alles überstrahlenden Parteichef Christian Lindner, erst mal in Fahrt, gibt es kein Halten mehr. Beim Thema Bildung sowieso: Beer war von 2012 bis 2014 als Kultusministerin in Hessen dafür zuständig.

«Frau Beer, Sie reden so schnell!»

Um den Donaueschingern zu erklären, was die Liberalen in Sachen Bildung vorhaben, hält sich Beer an John F. Kennedy: Ein «Mondfahrtprojekt» habe man im Sinn. Verdutzte Blicke im Publikum. Beer erläutert: Der erste Mensch auf dem Mond müsse ein Amerikaner sein, habe JFK in den 60ern als Ziel ausgegeben. Die FDP 2017 will offenbar mit derselben Einstellung auftreten – und fordert nun nichts weniger als die «weltbeste Bildung». Konkret will die FDP Deutschland in die Top 5 der OECD-Länder führen. Das klingt nicht mehr ganz so sexy wie «weltbest», gibt aber einen Hinweis auf den Notstand, der in deutschen Schulen herrscht. Die FDP, erklärt Beer, wolle das ändern. Dafür sei indes – nun wieder klassisch FDP – auch Eigenverantwortung nötig, sagt sie, wuschelt sich durch die Haare, dann noch mal Kennedy: «Erst mal fragen, was ich für andere tun kann und nicht, was andere für mich tun können.»

Nicht nur in Bildungsfragen redet die 47-jährige Hessin schnell, präzise und mit einem fast unheimlichen Faktenwissen. Das führt nicht selten zu einer gewissen Überforderung ihrer Gesprächspartner. Die «Welt» beschrieb das mit Verweis auf Kollegenkreise einmal so: Beer «durchdringe und verstehe komplexe Zusammenhänge derart schnell, dass sie nicht begreifen könne, dass der eine oder andere Normalverstand eben seine Zeit brauche, um hinterherzukommen». Als bräuchte es dafür einen Beweis, schrie eine Redaktorin der am Mittag in Schwenningen besuchten «Neckarquelle» um Hilfe, als Beer, den Zeigefinger auf den Redaktionstisch hämmernd, die Versäumnisse der Grossen Koalition von der Flüchtlingskrise bis hin zur Digitalisierung durchdeklinierte: «Frau Beer, Sie reden so schnell, da komm ich gar nicht mit!»

Wundersamer Wandel

Beer und Klinge sind zwei Gesichter dieser – in jedem Fall äusserlich – runderneuerten Liberalen, die nach dem Debakel von 2013 etwas ändern mussten. Vor vier Jahren, das muss man sich als Schweizer erst mal vorstellen können, flog die einzige liberale Partei des Landes aus dem nationalen Parlament. Hört man sich unter den rund 60 Gästen um, die in die Donaueschinger Donauhallen gekommen sind, schmerzt die Erinnerung nach wie vor: «Tief traurig» sei er damals gewesen, sagt ein emeritierter Hochschullehrer, 70 Jahre alt, 40 davon FDP-Mitglied. «Bei Auftritten auf dem Marktplatz», ergänzt ein ehemaliger Abgeordneter im Stuttgarter Landtag, «sind wir beschimpft worden.» So konnte es nicht weitergehen.

Was folgte, war das, was Beer heute als «Leitbildprozess» bezeichnet. Dazu zählt, klar, die inhaltliche Neuausrichtung mit den «Zugpferden» Bildung und Digitalisierung, aber auch einer im Vergleich zu CDU, SPD und Grünen härteren Gangart in der Flüchtlingspolitik. Ferner legte sich die Partei einen peppigen Auftritt zu: Grelle Farben auf stylischem Grund – der schwarz-weisse Drei-Tage-Bart-Lindner auf den Wahlplakaten könnte problemlos auch eine Parfüm-Kampagne bewerben.

Einen regelrechten Kahlschlag gabs beim Personal: Leute wie Rainer Brüderle, der eines Abends an der Hotelbar einer jungen Journalistin zu ihrem prallen Ausschnitt gratulierte, sind raus. Genau wie der aalglatte Ex-Parteichef Philipp Rösler. Heute stehen charismatische Redner wie Beer und Lindner in der ersten Reihe.

Nackt unterm Brandenburger Tor

Das alles spricht letztlich weniger dafür, dass die Deutschen ihr Herz für liberale Ideen wiederentdeckt hätten. Vielmehr dürfte das aktuelle Hoch der Partei auf ihren eigenen Wandel zurückzuführen sein. Die vier Jahre ausserhalb des Parlaments, sagt Marcel Klinge, hätten jedenfalls gutgetan. «Die FDP von 2017 gefällt mir deutlich besser als die FDP von 2013.» Die Generalsekretärin ergänzt: «Es gibt wieder eine gewisse Neugier uns gegenüber.» Jahrelang habe niemand mit der Partei sprechen wollen, sagt Beer. «Wir hätten uns nackt unters Brandenburger Tor stellen können und niemanden hätte das interessiert.»

Eine gute Woche vor der Wahl ist die Partei nun gefragter denn je. Sogar der dritte Platz hinter Union und SPD ist drin. Das wäre der Auftrag zum Königsmacher. Wäre ein Zusammengehen mit CDU/CSU dann die logische Konsequenz? Beer wehrt sich entschieden: «Wir haben aus unseren Fehlern von 2013 gelernt», sagt sie. Einen derart wackligen Koalitionsvertrag wie damals werde man keinesfalls mehr unterschreiben. Am Sonntag kommt die FDP zu einem ausserordentlichen Parteitag zusammen. Da wird wohl entschieden, unter welchen Bedingungen eine Regierungsbeteiligung infrage käme.

Jetzt gehe es aber erst einmal darum, wieder in den Bundestag einzuziehen. Und dafür stecken Klinge und seine Parteifreunde gerne noch ein paar gelbe Wände zusammen.