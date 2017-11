Aktivisten der Umweltschutzorganisation seilten sich am Freitagmorgen in Berlin in Sichtweite der Parlamentarischen Gesellschaft, dem Verhandlungsort, zusammen mit einem grossen Gummi-Schwein von einer Fussgängerbrücke zwischen zwei Bundestagsgebäuden ab. Auf einem Banner hiess es: "Jamaika: Lasst die Sau raus".

Gleichzeitig nahmen rund zwei Dutzend teils mit Tierkostümen verkleidete Aktivisten der Umweltverbände NaBu und BUND die Unterhändler vor dem Gebäude mit Protestbannern und Parolen wie "Ihr könnt mehr als heisse Luft!" in Empfang.

CDU und CSU sowie die Liberalen und die Grünen wollen an diesem Freitag in Berlin bei mehreren Treffen eine Zwischenbilanz der bisherigen Koalitionssondierungen ziehen. Ob wie erwartet schon erste konkrete Ergebnisse präsentiert werden können, ist offen. Die Bezeichnung "Jamaika" leitet sich von den Parteifarben Schwarz, Gelb, Grün ab, die den Nationalfarben der Karibikinsel entsprechen.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte die vergangenen vier Jahr in einer grossen Koalition mit den Sozialdemokraten regiert. Diese erklärten nach ihrer Wahlschlappe vom 24. September ihre Regierungsbeteiligung für beendet.