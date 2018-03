Mercedes Benz, McDonald’s oder die nächste Vorstellung des Zirkus Flic-Flac: In Berlin hängt an jeder Ecke Werbung. Sogar an der Spree oder an der Gedenkstätte der Berliner Mauer wird für verschiedene Marken geworben. In vielen Fällen in Überlebensgrösse.

«Es mag einem vielleicht nicht mehr auffallen, aber die Werbung verunstaltetdas Stadtbild», sagt Fadi El-Ghazi, Gründer der Initiative «Berlin Werbefrei». Entstanden ist diese im Frühjahr 2017, «als Mercedes Benz diverse Brandmauern mit ihrer grossflächigen Werbung bemalen liess und die Stadt für sich vereinnahmte», wie El-Ghazi sagt.