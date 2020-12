Vier Ärzte sterben bei Bombenanschlag in Kabul

Bei einem erneuten Anschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens fünf Menschen getötet worden, vier von ihnen Ärzte. An ihrem Auto sei eine Haftbombe angebracht worden, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Zwei der Mediziner seien für die Gefängnisverwaltung tätig gewesen, ein weiterer habe in einem Corona-Behandlungszentrum gearbeitet. Zwei weitere Menschen seien bei der Explosion verletzt worden. Zu dem Attentat bekannte sich zunächst niemand.