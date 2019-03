Das United Kingdom und die Europäische Union gehen durch sehr schwierige Zeiten. Doch das ist nicht neu. Seit einem halben Jahrhundert sind die gegenseitigen Beziehungen nicht einfach. Eine Zeitreise. 1. Januar 1973: EU-Beitritt United Kingdom Unter der Tory-Regierung von Premier Edward Heath tritt das Vereinigte Königreich der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft bei. Schon 1963 und 1967 wollte das UK beitreten. Der damalige französische Präsident Charles de Gaulle legte aber sein Veto ein. De Gaulle meinte, dass gewisse Wirtschaftspraktiken in UK unvereinbar mit Europa seien.

5. Juni 1975: Austritts-Referendum Nur zwei Jahre nach Eintritt organisierte die Labour-Regierung ein im ersten UK-weiten Referendum überhaupt eine Abstimmung über den Austritt aus der EWG. Die Briten stimmten mit über 67 Prozent klar für den Verbleib. 1983, 1993, 2012 Verschiedene wollen den Austritt Die Labour-Partei ging 1983 mit dem Versprechen in die Wahlen, eine Abstimmung über den EU-Austritt zu führen. Wahlsieger waren die Tories. 1993 versuchte die «Referendums Partei» von Sir James Goldsmith die Wahlen mit einem Referendums-Versprechen zu gewinnen. 2012 vermochte Premierminister James Cameron Rufe nach einem Referendum aus seiner eigenen Partei noch knapp abzuwehren 23. Januar 2013 Cameron verspricht erstmals Referendum Nicht einmal ein Jahr später kündigt David Cameron an, er werde ein Referendum über den Verbleib in der EU abhalten, wenn er wiedergewählt werde. Zuvor werde er die Bedingungen der EU-Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs neu verhandeln. 7. Mai 2015 Cameron erhält die Mehrheit David Camerons Tories gewinnen die Wahlen mit 36 Prozent, was im britischen Majorzsystem zu einer absoluten Mehrheit führt. Sein Kalkül geht nicht auf, wonach er mit den Liberalen eine Koalition bilden muss und diese das Austritts-Referendum verhindern würden. 17. Februar 2016 Cameron’s Deal Die EU-Staats- und Regierungschefs bieten Cameron einen Deal an, den der britische Premierminister im den Wochen zuvor in harten Gesprächen ausgehandelt hat. Er sieht u.a. eine Begrenzung der Sozialleistungen für EU-Ausländer, die Indexierung des Kindergelds ins Ausland sowie ein Mitspracherecht des Nicht-Euro-Landes Grossbritannien bei der Euro-Politik vor.

20. Februar 2016 Ankündigung der Abstimmung Nach der umgehende Zurückweisung seines Deals durch das britische Parlament kündigt Cameron die Abstimmung über den EU-Austritt für den 23. Juni an. 23. Juni 2016 Brexit-Day Nach einem hart geführten Abstimmungskampf stimmen die Briten mit 51,9 Prozent für den Brexit. Cameron kündigt am Tag darauf seinen Rücktritt an.

13. Juli 2016 Theresa übernimmt Theresa May, die vorherige Innenministerin, die sich auch mit einem harten Kurs gegenüber Immigranten einen Namen gemacht hatte, übernimmt. Der Austritts-Befürworter David Davis wird Brexit-Minister. Boris Johnson, der polarisierende ex-Bürgermeister von London und ebenfalls Brexit-Befürworter, wird Aussenminister.

17. Januar 2017 Lancaster-House-Speech Theresa May legt in einer Grundsatzrede ihren «12-Punkte-Plan für Britannien» vor. Darin enthalten ihre wichtigsten roten Linien für die Verhandlungen: Austritt aus der Zollunion, Austritt aus dem Binnenmarkt 29. März 2017 Es beginnt Die britische Regierung reicht in Brüssel ihren Antrag auf Auslösung von Artikel 50 des Lissabonner-Vertrags ein, der den Austritt eines Staates aus der EU regelt. Ab jetzt läuft die Frist von zwei Jahren. 8. Juni 2017 Neuwahlen May schätzt die Wählersituation fatal falsch ein und ruft ohne Not Neuwahlen aus. Die Tories verlieren ihre Mehrheit und müssen mit der nordirischen DUP eine Koalition eingehen. Die DUP ist eine erz-protestantische Unionspartei, welche für die enge Anbindung Nordirlands an das Grossbritannien ist. 19. Juni 2017 Etwas mehr als ein Jahr nach der Abstimmung werden die Austrittsverhandlungen formell eröffnet. Brexit-Minister David Davis trifft sich mit seinem EU-Gegenpart Michel Barnier. Die Briten willigen ein, zuerst die Austrittsformalitäten wie Bürgerrechte und Austrittsrechnung zu regeln, nachher die künftige Beziehung.

21. September 2017 Einigung auf Übergangsfrist Theresa May versucht in einer Rede in Florenz die stockenden Brexit-Verhandlungen anzuschieben. Erstmals sagt sie auch, dass das UK eine zweijährige Übergangsfrist anstrebt, um den EU-Austritt abzufedern. 7. Dezember 2017 Grundsatzeinigung Die Verhandlungsteams einigen sich im Grundsatz auf die Austrittsrechnung, die Bürgerrechte und den Notfalllösung zur Verhinderung einer harten Grenze in Nordirland, den sogenannten Backstop. 13. Dezember 2017 Das Parlament schaltet sich ein Rebellen in Mays Tory-Partei setzen durch, dass das britische Parlament am Schluss über den Brexit-Deal abstimmen kann 15. Dezember 2017 May besiegelt Deal mit Staats- und Regierungschefs Theresa May besiegelt den ersten Teil ihres Austritts-Deals mit den EU-Staats- und Regierungschefs. Die EU gibt grünes Licht für Phase zwei der Verhandlungen, die Gespräche über die künftige Beziehung.

2. März 2018 Spezielle und tiefe Partnerschaft In ihrer zweiten Grundsatzrede im Mansion House in London spricht May von einer «speziellen und tiefen Partnerschaft» mit der EU, die die gemeinsamen Beziehungen charakterisieren soll. Sie will weder ein einfaches Freihandelsabkommen à la Kanada, noch eine Mitgliedschaft im Binnenmarkt wie im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). 23. März 2018 EU sagt ja zur Übergangsphase Am EU-Gipfel sagen die Staat- und Regierungschefs ja zu einer zweijährigen Übergangsphase nach dem Austrittstermin, während der das UK gewissermassen EU-Mitglied ohne Stimmrecht bleibt. 6. Juli 2018 Chequers Theresa May versammelt ihr Kabinett auf ihrem Landsitz in Chequers und stellt ihr Modell der künftigen Beziehung vor. Eine gemeinsame Freihandelszone, in der das UK eng angebunden an die EU bleiben soll. 8. & 9. Juli 2018 Davis und Johnson treten zurück Brexit-Minister David Davis erklärt seinen Rücktritt, weil ihm Chequers das Vereinigte Königreich zu nahe an die EU führt. Einen Tag später folgt Aussenminister Boris Johnson. Dieser schreibt in seinem Rücktrittsbrief, der «Traum stirbt, erstickt von unnötigen Selbstzweifeln». Dominic Raab wird neuer Brexit-Minister und Jeremy Hunt folgt ins Aussenministerium.

20. September 2018 Die Schmach von Salzburg Am EU-Gipfel erteilen die EU-Staats- und Regierungschefs dem Chequers-Plan eine herbe Absage. Die Vorstellung, weitgehend am Binnenmarkt teilzunehmen, ohne in der gemeinsamen Zollunion zu sein, Personenfreizügigkeit sowie EU-Gerichtsbarkeit zu akzeptieren, wird als Rosinenpicken zurückgewiesen. 17. Oktober 2018 Die Zeit drängt Die EU drückt aufs Tempo, da das Austrittsabkommen von sämtlichen 28 Parlamenten und dem EU-Parlament ratifiziert werden muss. Angepeilt ist eine Einigung am EU-Gipfel am 17. Oktober. Doch die Verhandlungsteams schaffen es nicht: Stolperstein bleibt Nordirland, respektive die «Backstop» genannte Auffanglösung zur Verhinderung einer harten Grenze. 13. November 2018 Weisser Rauch Die Verhandler einigen sich auf einen Vertragstext. Dies unter wesentlicher Mithilfe von Mays Brexit-Berater Olly Robbins. Die EU kündigt einen weiteren EU-Gipfel noch im November an. 15. November 2018 Rücktritte Brexit-Minister Dominic Raab und Sozialministerin Esther Mc Vey treten zurück. Neuer Brexit-Minister wird Stephen Barclay. 25. November 2018 Einigung auf dem Gipfel Theresa May und die EU-Staats- und Regierungschefs einigen an einem Sondergipfel auf das knapp 600-seitige Austrittsabkommen und eine 36-seitige gemeinsame Erklärung zur künftigen Partnerschaft. 10. Dezember 2018 Rückzieher Als Theresa May erkennt, dass sie ihren Brexit-Deal nicht durchs Parlament bringt, verschiebt sie kurzfristig die für den nächsten Tag angesetzte Abstimmung.

12. Dezember 2018 Rebellion abgewehrt May übersteht das Misstrauensvotum in ihrer eigenen Tory-Partei, das unter anderem vom Hard-Brexit-Wortführer Jacob Rees-Mogg intiiert wird. 14. Dezember 2018 EU bleibt hart Am EU-Gipfel in Brüssel versucht Theresa May Zugeständnisse zum Backstop zu erwirken, wie eine zeitliche Begrenzung oder ein einseitiges Ausstiegsrecht. Die EU-Staats- und Regierungschefs lassen sie jedoch abblitzen. Sie halten bloss in ihren Schlussfolgerungen fest, dass der Backstop wirklich nur eine Notlösung sei und nur «so lange wie nötige» in Kraft sein soll. 19. Dezember 2018 Notfall Massnahmen Die EU-Kommission fängt an, sich mit ihren «Notfall-Massnahmen» in 14 Bereichen auf einen No-Deal-Brexit vorzubereiten. 13. Januar 2019 Post aus Brüssel In einem gemeinsamen Brief wiederholen und bekräftigen EU-Kommissions-Chef Juncker und Ratspräsident Tusk die am EU-Gipfel gemachten Zusicherungen und betonen, diese hätten durchaus «juristischen» Wert.

15. Januar 2019 Krachende Niederlage Das britische Parlament lehnt das Austrittsabkomme mit 432 zu 202 Stimmen ab. Es soll die krachendste Niederlage sein, die ein britische Premier je erlebt hat. Oppositions-Chef Jeremy Corbin beantragt ein Misstrauensvotum, das die Regierung May knapp übersteht. 29. Januar 2019 Zurück nach Brüssel Das britische Parlament übernimmt zunehmend die Macht über den Brexit-Prozess und beauftragt Theresa May, den Backstop nochmals mit Brüssel zu verhandeln. Unterdessen bleiben noch weniger als zwei Monate bis zum Brexit-Termin. 7. Februar 2019 Stimmung im Keller Mit EU-Ratspräsident Donald Tusk und Kommissions-Chef Juncker verhandelt May jetzt auf höchster Ebene. Die Stimmung ist angespannt. Am Tag vor dem Treffen fragte sich Tusk öffentlich, «welchen besonderen Platz in der Hölle» die Brexiteers wohl bekommen würden. 12. Februar 2019 May klopft erstmals bei der Opposition an In einer Antwort auf seinen dreiseitigen Brief wies May die Forderung nach einer permanenten Zollunion von Oppositionschef Jeremy Corbin zurück. Sie bot ihm aber Gespräche zur Suche nach Gemeinsamkeiten an. Etwas, was sie die vergangenen zwei Jahre nie aktiv vorangetrieben hat. 19. & 21 Februar 2019 Abgänge Zuerst verlassen sieben Labour Abgeordnete die Partei aus Protest gegen den sturen Brexit-Kurs von Parteiführer Jeremy Corbin und wegen Antisemitismus-Vorwürfen. Zwei Tage später folgen drei Tories. Die Abweichler sind im Parlament fortan in der neugegründeten «Independent Group» vereint. 26. Februar 2019 May knickt ein Die Premierministerin setzt drei Abstimmungen, um den ausser Kontrolle geratenden Brexit-Prozess zu retten. Dabei gibt sie auch ihren Widerstand gegen eine mögliche Verschiebung des Austritts-Termin auf. 11. März 2019 Last-Minute-Rettungsversuch Einen Tag vor der zweiten Abstimmung über ihren Deal reist May kurzfristig ins EU-Parlament nach Strassburg um Kommissionspräsident Juncker zu treffen. Zusammen vereinbaren sie zwei rechtlich bindende Zusatzerklärungen, wonach der Backstop nur vorübergehend und solange wie nötig in Kraft sein soll. Ausserdem kann das UK die EU verklagen, wenn sie das Gefühl hat, Brüssel wolle sie für immer im Backstop behalten.