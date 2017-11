Vor dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag hat sich am Mittwoch ein dramatischer Vorfall abgespielt: Der Angeklagte Slobodan Praljak trank womöglich Gift, als die Richter die 20-jährige Haftstrafe gegen ihn bestätigten. Er ist daraufhin in einem Spital in Den Haag gestorben.

Nachdem der Mann die Flüssigkeit getrunken hatte, unterbrach der Vorsitzende Richter die Sitzung. Am Gerichtsgebäude in Den Haag fuhr ein Krankenwagen vor, Sanitäter eilten in den Gerichtssaal. Was der Mann eingenommen hatte, war zunächst unklar.