Mitglieder der Sicherheitskräfte Myanmars hätten sich an der Tötung von Erwachsenen und Kindern und der Vergewaltigung von Frauen und Mädchen beteiligt, sagte al-Hussein am Dienstag in Genf. Menschen seien in ihren Häusern verbrannt sowie Schulen und Moscheen zerstört worden.

Zudem sei das Leben von Rohingya in Myanmar zunehmend eingeschränkt. Mitgliedern der Minderheit würden die Staatsangehörigkeit oder Geburtsurkunden verwehrt. "Wenn man all dies betrachtet, kann irgendjemand ausschliessen, dass Elemente von Genozid vorliegen?", fragte al-Hussein.

Üblicherweise überlässt es der UNO-Menschenrechtskommissar den Gerichten zu entscheiden, ob Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorliegen. Der UNO-Menschenrechtsrat befasst sich auf Druck von Saudi-Arabien und Bangladesch mit der Krise. 626'000 Menschen sind nach UNO-Angaben seit Ende August aus dem mehrheitlich buddhistischen Myanmar in das Nachbarland Bangladesch geflohen.