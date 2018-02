Damit reagierte er am Freitag auf Äusserungen von US-Aussenminister Rex Tillerson, der in einer Rede am Vortag erklärt hatte, das Militär in Venezuela könne einen Regimewechsel herbeiführen.

"Wenn er uns als Agenten des Wechsels bezeichnet, ignoriert Tillerson die Tradition der Streitkräfte, die niemals gegen die staatlichen Institutionen und einen von der Mehrheit des Volkes gewählten Präsidenten handeln dürfen", sagte Padrino. Die Äusserungen von Tillerson seien eine unzulässige Einmischung in die inneren Angelegenheiten von Venezuela.

Der US-Aussenminister befindet sich derzeit auf einer Reise durch Lateinamerika. Dort will er um Unterstützung für einen harten Kurs gegen die sozialistische Regierung in Caracas werben. Maduro hatte im vergangenen Jahr das von der Opposition kontrollierte Parlament entmachtet. Er will sich in den kommenden Monaten als Staatschef wiederwählen lassen.