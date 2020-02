Vater von Wikileaks-Gründer Assange: «Die Schweiz wird Julian ein Visum anbieten»

Am kommenden Montag beginnt in London die Anhörung, die über die Zukunft von Julian Assange entscheidet. Die US-Justiz hat einen Auslieferungsantrag für den Wikileaks-Gründer gestellt. Assange soll mitgeholfen haben, geheimes Material über US-Militäreinsätze im Irak und in Afghanistan zu veröffentlichen. Wird er verurteilt, drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft. Assanges Vater, John Shipton, sagt im Gespräch, warum sein Sohn am ehesten in der Schweiz Asyl finden könnte. Sie sind derzeit in Europa unterwegs und treffen sich mit Politikern. Was erwarten Sie von Ihren Treffen? Ich werde für Julian eintreten und klar machen, dass es einen historischen Wandel in Europa gibt: Für freie Meinungsäusserung und freien Austausch in der europäischen Gemeinschaft. Es gibt eine anschwellende Unterstützung für Julian.

In welchem Land sehen sie denn die grössten Chancen auf Asyl für ihren Sohn? Fangen wir doch in der Mitte an: der Schweiz. Die Schweiz wird Julian ein humanitäres Visum anbieten. Das ist die erste offizielle Anerkennung, und sehr wichtig. Auch in Frankreich wird es einen Versuch geben. Im absoluten herzen Europas zu sein, würde bedeuten, in der Schweiz zu sein. Er kann sich dort von den Folgen seiner Folter erholen. Und er kann von dort aus Gastprofessuren in ganz Europa annehmen. Es wäre eine sehr feine Sache für Europa, eine Stimme wie Julian im Herzen Europas sitzen zu haben. Ich selbst lebe in Melbourne – und hätte es natürlich gerne, würde Julian eine Strasse weiter leben und auf eine Tasse Tee oder Kaffee vorbeikommen.

Sein Gesundheitszustand ist ein Problem nach neun Jahren zunehmender psychologischer Folter