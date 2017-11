Langsam bohrt sich ein kleiner Finger in meine Nase, begleitet von einem leisen Kichern. Es ist mitten in der Nacht und schon hell. Das Zelt steht am Fusse des 295 Meter hohen Skuleberget. Klein-Emma findet es spannend, mit Mama und Papa im Zelt zu hausen. Es ist der 6. Juni, als wir als junge Familie aus den Schlafsäcken in die Sonne und in den schwedischen Nationalfeiertag kriechen. Emma ist nun neun Monate alt. Wir steigen auf zum Gipfel, geniessen die Aussicht über die «Höga Kusten» und das Zusammensein als Familie. Einen knappen Monat sind wir durch die Heimat unserer Tochter gefahren. Ferien? Nein! «Doppeltage» haben wir bezogen. 30 Tage dürfen Mama und Papa zusammen Elternzeit beziehen. Die Reise mit Kinderwagen und Zelt durch traumhafte Natur bis zu den Rentieren und den ganz grossen Elchen hat unsere Familie geprägt und zusammenwachsen lassen.

Hier in Schweden ist die Familie das Rückgrat der Gesellschaft. Arbeitswelt, Kinderbetreuung, Schule und grosse Sommerferien lassen sich problemlos kombinieren. Dazu wird schon vor der Geburt geschaut, dass eine möglichst stressfreie Schwangerschaft möglich ist. Läuft alles rund, sieht eine werdende Mutter bis nach der Geburt nie einen Arzt. Die Hebammen begleiten die werdende Familie professionell. Stressfreie Schwangerschaften gäben gesündere Kinder, ist man überzeugt. Eine Einstellung, die auch eine neue Studie des Psychologen Gunther Meinelschmidt der Uni Basel belegt. Eine Schwangere ist hier nicht krank, sondern trägt ein neues Leben in sich und soll unter allen Umständen die Zeit geniessen. Der werdende Vater ist stets eingebunden und auch seine Gefühle kommen nicht zu kurz. 240 Tage stehen, ganz nach dem schwedischen streben nach Gleichberechtigung, jedem Elternteil ab Geburt bis zum achten Lebensjahr des Kindes zur Verfügung. Diese Tage lassen sich in allen möglichen Kombinationen individuell einziehen und werden mit 80 Prozent des letzten Lohnes vergütet. Der Vater hat zusätzlich ab der Geburt des Kindes zehn Tage bezahlten Urlaub. Doch hat dieses System seinen Preis. In Schweden arbeiten in fast allen Familien beide Elternteile zwischen 80 und 100 Prozent. Die 80 Prozent Elterntaggeld von mehrheitlich sehr tiefen Löhnen liessen auch bei uns keine grossen Sprünge und Wünsche zu.

Auch die schönste Familienreise hat ihr Ende. Anfang Juli ist meine Frau an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt. So, wie das alle Frauen in Schweden tun und oft tun müssen, weil zwei Familieneinkommen benötigt werden. Nun galt es ernst, es folgen drei Monate Vaterschaftsurlaub. Begleitet wird die Zeit von einem unglaublichen Drang, jetzt als Hausmann Leistung abzurufen und zu performen.