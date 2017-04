Der Mann habe "zugegeben, eine terroristische Tat begangen zu haben und akzeptiert, in Untersuchungshaft genommen zu werden", sagte der Pflichtverteidiger am Dienstag in Stockholm.

Dem Usbeken werden Terrorismus und Mord vorgeworfen. Zum Motiv äusserten sich die Ermittler zunächst nicht. Bis zum 11. Mai müsse Anklage gegen den Mann erhoben werden, teilte das zuständige Gericht in Stockholm mit. In einem Prozess droht eine lebenslange Haftstrafe.

Mit einem gekaperten Lastwagen war der 39-Jährige am Freitagnachmittag in einer zentralen Einkaufsstrasse in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gerast. Bei dem Anschlag waren vier Menschen - ein Engländer, eine Belgierin und zwei Schwedinnen - ums Leben gekommen und 15 verletzt worden.

Bilder des terroristischen Anschlags in Stockholm: