Auch in Zürich wird ein Zeichen der Solidarität gesetzt. Dort gingen am Montag ebenfalls Menschen auf die Strasse und demonstrieren für Gerechtigkeit und gegen Rassismus und Polizeigewalt:

In mehreren US-Metropolen kam es in der sechsten Nacht in Folge zu Protesten, die teils in Gewalt ausarteten. Hier einige Eindrücke in Bildform: