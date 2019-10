US-Verteidigungsminister fordert «Massnahmen» der Nato gegen Türkei

In Europa will der US-Minister die Verbündeten um "gemeinsame und einzelne diplomatische und wirtschaftliche Massnahmen" bitten, wie Esper am Montag erklärte. Der "inakzeptable Einfall" der Türkei habe die internationale Mission im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) "untergraben" und zur Freilassung "vieler" gefangener Dschihadisten geführt.