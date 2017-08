Der Sieg im «grossen Vaterländische Befreiungskrieg» gegen die «US-Imperialisten und ihre Verbündeten» (so heisst dieser Krieg in der nordkoreanischen Leseart) hat also den Kriegszustand nicht beendet. Die Befreiung der ganzen nordkoreanischen Halbinsel vom den US-Imperialisten ist das Sehnsuchtsziel.

Goethe lehrt uns: «Wer den Dichter will verstehen, muss in Dichters Lande gehen.» In diesem Falle gilt: Wer Nordkorea will verstehen, muss in Kims Lande gehen.» Was ja kein westlicher Politiker tut.