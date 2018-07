Dies teilte die schwedische Uno-Vertretung, die derzeit die rotierende Präsidentschaft des Gremiums inne hat, am Dienstag in New York mit. Das Uno-Büro für die Koordinierung von Nothilfe werde den Sicherheitsrat über die aktuelle Lage informieren.

Zuvor hatte der Rat bereits am Dienstagmorgen hinter verschlossenen Türen über den Konflikt in Syrien beraten. Mittwoch ist in den USA ein Feiertag und das Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York bleibt daher geschlossen.

Das Gebiet in und um Daraa ist eine der letzten Regionen Syriens, die die Rebellen noch kontrollieren. Die Regierung in Damaskus hat mit russischer Unterstützung vor zwei Wochen eine Offensive begonnen, um sie zu vertreiben.