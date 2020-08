Und, Deutschland, hast du’s geschafft? Zwischenbilanz fünf Jahre nach Merkels «Wir schaffen das»-Versprechen

Die Ereignisse überschlugen sich in diesem Spätsommer 2015. Auf einer österreichischen Autobahn erstickten 71 Flüchtlinge erbärmlich in einem Kühllaster. Das Bild des ertrunkenen Flüchtlingsjungen Alan Kurdi ging um die Welt. In Budapest sassen Zehntausende Menschen am Bahnhof fest. Ihnen bot Merkel wenige Tage nach ihrem «Wir schaffen das»-Satz an, dass sie vorläufig nach Deutschland kommen dürfen.

Die Flüchtlingswelle erfasste das Land mit voller Wucht. Täglich überquerten Tausende die Grenzen. Am Münchner Bahnhof wurden sie mit Beifall empfangen, zeitgleich brannten in vielen Gemeinden Flüchtlingsheime nieder. Die Proteste gegen die Neuankömmlinge nahmen zu.

460'000 Flüchtlinge sind auf Jobsuche

Die AfD wandelte sich von der Anti-Euro-Partei zur Anti-Migrations-Partei – mit Erfolg. Sie sitzt inzwischen in allen 16 Bundesländern im Parlament, im Osten kommt sie auf Werte von weit über 20 Prozent. Die EU fiel beinahe auseinander. Symbolhaft standen sich die «Flüchtlingskanzlerin» Angela Merkel und der ungarische Präsident Viktor Orban gegenüber. Die eine liess Zehntausende ins Land. Der andere errichtete Stacheldraht-Zäune, um die Flüchtlinge aufzuhalten.

Und, hat Deutschland «das» geschafft? Was die Arbeitsintegration der Flüchtlinge angeht: ja. Das zumindest sagt Herbert Brücker, der am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zum Thema forscht, im «Handelsblatt»: «Zum Jahresende werden etwas weniger als die Hälfte der 2015 Zugezogenen in Arbeit sein, ohne Corona hätten wir die 50-Prozent-Marke erreicht.» Bei genauerem Hinschauen sieht die Sache nicht ganz so rosig aus: Von jenen, die in Deutschland Arbeit gefunden haben, üben 44 Prozent lediglich Hilfstätigkeiten aus. Im Juli 2020 suchten laut der Bundesagentur für Arbeit 460'000 Flüchtlinge einen Job.

Merkel würde das heute wohl nicht mehr so sagen

Die Nachwirkungen von 2015 sind für Deutschland auch eine finanzielle Belastung: Laut Schätzungen des Bundes summieren sich die Ausgaben für die Flüchtlingskrise seit 2016 auf 87,3 Milliarden Euro. Hinzu kommen weitere 50,7 Milliarden, welche die Bundesländer zur Versorgung der Flüchtlinge aufwenden mussten.

Und die Gesellschaft? Durch sie geht auch fünf Jahre nach «Wir schaffen das» noch immer ein Riss. Kriminelle Zugewanderte und Terroranschläge wie jenen auf den Berliner Weihnachtsmarkt am 19. Dezember 2016 haben dafür gesorgt, dass viele Menschen den Flüchtlingen gegenüber misstrauisch sind und das Vertrauen in die Regierung verloren haben. «Was fortbesteht, ist eine Teilung der Gesellschaft in jene, die den Weg von 2015 für grundsätzlich falsch halten, und jene, die ihn bei aller Kritik verteidigen», sagte der Ex-Innenminister Thomas de Maizière kürzlich in einem Interview.

Doch die Flüchtlingskrise ist längst nicht mehr das dominierende Thema in Deutschland. Der Druck hat spürbar nachgelassen, auch durch Schliessung der sogenannten Balkan-Route und dank des EU-Türkei-Flüchtlingsabkommens. Im letzten Jahr suchten noch 600'000 Menschen Asyl in den 27 EU-Staaten, davon 142500 in Deutschland. Die Zahlen dürften in diesem Jahr noch weiter sinken. Und Merkel? Die ist sich nicht mehr so sicher, was den Satz angeht, wie sie schon 2016 sagte. «Manchmal denke ich aber auch, dass dieser Satz etwas überhöht wird. So sehr, dass ich ihn am liebsten kaum noch wiederholen mag.»

«Ich verstehe die Befürchtungen»

Adnan, 29, Flüchtling aus Damaskus in Berlin