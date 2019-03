Die rund 30 Millionen Wähler der verarmten Ex-Sowjetrepublik können zwischen insgesamt 39 Kandidaten abstimmen. Erste Nachwahlbefragungen werden unmittelbar nach Schliessung der Wahllokale ab 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit erwartet. Ein zweiter Wahlgang in den kommenden Wochen gilt als sehr wahrscheinlich.

Dem politischen Quereinsteiger und Schauspieler Wladimir Selenski werden die meisten Chancen vor Amtsinhaber Petro Poroschenko und Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko ausgerechnet. Der Komiker Selenski tritt mit dem Wahlversprechen an, gegen Vetternwirtschaft anzukämpfen.

"Wir sind ein demokratisches Land. Je mehr Kandidaten, umso besser. Das bedeutet mehr Demokratie", sagte der 41-jährige Favorit gut gelaunt bei der Stimmabgabe in Kiew am Sonntag. Selenski war mit seiner Frau Jelena ins Wahllokal gekommen, wo sich Dutzende Journalisten um den Kandidaten drängten.

"Leben ohne Schmiergeld"

"Heute beginnt ein neues Leben - ohne Korruption, ohne Schmiergeld", sagte Selenski. Er glaube fest daran, mit seinem Team die Ukrainer überzeugt zu haben und die aller Wahrscheinlichkeit nach stattfindende Stichwahl zu erreichen. "Aber das allein entscheiden die Ukrainer."

Selenski führt die Umfragen seit Wochen an. Kritiker werfen dem Schauspieler und Komiker politische Unerfahrenheit und Populismus vor. Er wurde mit einer Comedy-Serie beliebt, in der er den ukrainischen Präsidenten darstellt, der mit der korrupten Machtelite aufräumt. Der Amtsinhaber Petro Poroschenko und die Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko konkurrierten in den Umfragen darum, gegen Selenski in den zweiten Wahlgang zu ziehen.

In der Europäischen Union wird die Abstimmung mit grossem Interesse verfolgt. Das nach IWF-Statistiken ärmste Land Europas steuert einen Kurs Richtung EU und Nato an. Auch die zerrüttete Beziehung zum Nachbarn Russland ist eines der wichtigsten Themen im Land. Der ehemalige Bruderstaat wird in Kiew seit der Einverleibung der Schwarzmeerhalbinsel Krim und dem Krieg im Osten zwischen Regierungssoldaten und prorussischen Separatisten als Feind gesehen.