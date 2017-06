Wer bei der "Gaokao" (Grosse Prüfung) ein gutes Ergebnis erzielt, kann sich für die besten Universitäten des Landes bewerben. Schlechteren Prüflingen bleibt bloss der Gang zu Mittelklasse-Hochschulen - somit ist ihnen oft der Weg zu gut bezahlten Jobs versperrt.

Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua werden in diesem Jahr vier Millionen der Prüflinge einen Studienplatz an den rund 3000 Universitäten des Landes erhalten. Bis 2020 soll die Quote der Studienanfänger auf 50 Prozent steigen. Seit dem Ende der Kulturrevolution vor 40 Jahren findet die Prüfung jedes Jahr im Sommer statt.

In vielen Städten wird der Verkehr an den Prüfungstagen in der Nähe von Schulen umgeleitet, um die Schüler nicht zu stören. Streng gehen Behörden gegen Schummler vor, die mit dem Einsatz von Kameras, Drohnen und Metalldetektoren von Täuschungsversuchen abgehalten werden sollen. Besonderen Schutz geniessen auch die Testbögen: Die Fahrzeuge, in denen sie transportiert werden, sind mit GPS-Empfänger ausgestattet.