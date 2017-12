Wie die griechische Zeitung "Kathimerini" am Samstag berichtete, verständigten sich beide Länder bei einem zweitägigen Besuch des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan in Griechenland auf die Massnahme. Diese sei ein Zusatz zur bereits existierenden Vereinbarung, wonach die Türkei im Rahmen des Flüchtlingsabkommens mit der EU Flüchtlinge von den griechischen Inseln zurücknimmt, hiess es in dem Bericht weiter.

Die griechische Regierung äusserte sich auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP zunächst nicht zum Bericht. Aus griechischen Regierungskreisen war aber am Freitag verlautet, Athen und Ankara hätten sich "im Rahmen des EU-Türkei-Abkommens auf neue Massnahmen der Zusammenarbeit hinsichtlich der Entlastung der Inseln" verständigt. Details wurden nicht genannt. Es sei unklar, wie Brüssel auf die Vereinbarung reagieren werde, hiess es in dem "Kathimerini"-Bericht.