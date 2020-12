Tschechiens Regierungschef vor laufender Kamera gegen Corona geimpft

Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis hat sich vor laufenden Fernsehkameras gegen das Coronavirus impfen lassen. Er besuchte am Sonntagmorgen das Zentrale Militärkrankenhaus in Prag und gab damit den Startschuss für das Impfprogramm in seinem Land. Es gehe ihm gut, sagte der 66-Jährige anschliessend im öffentlich-rechtlichen Sender CT. «Ich spüre noch nichts.» Neben Babis wurde auch die 95 Jahre alte Weltkriegsveteranin Emilie Repikova geimpft. «Es hat ein klein wenig gepikst - das war alles», sagte die Seniorin.