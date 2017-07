Kushner war am Montag mehr als zwei Stunden lang vom Geheimdienstausschuss des Senats hinter verschlossenen Türen angehört worden. Am Dienstag soll der 36-Jährige dann noch vom Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses befragt werden.

In einer schriftlichen Stellungnahme vor seiner Aussage vor dem Senats-Ausschuss legte Kushner am Montag vier Anlässe offen, bei denen er mit russischen Vertretern Kontakt hatte.

Keines der Gespräche sei unangemessen gewesen, erklärte er. Er habe mit keiner ausländischen Regierung konspiriert. Er wisse auch von niemandem aus Trumps Wahlkampflager, der dies getan habe, hiess es in der Stellungnahme weiter, die der Nachrichtensender CNN und andere US-Medien veröffentlichten.

Der 36-Jährige wertete seine Treffen mit Vertretern Russlands als normalen Teil des politischen Betriebs. "Alle meine Handlungen waren korrekt und geschahen im normalen Verlauf der Ereignisse eines sehr einzigartigen Wahlkampfes", sagte Kushner am Montag während eines kurzen Auftritts vor dem Weissen Haus.

Treffen mit russischer Anwältin

Kushner stand in der Russland-Affäre zuletzt wieder verstärkt im Fokus, nachdem ein Treffen mit einer russischen Anwältin während des Wahlkampfes bekannt geworden war. An diesem hatten der älteste Sohn des heutigen Präsidenten, Donald Trump Jr., Kushner und der damalige Wahlkampfchef Paul Manafort teilgenommen.

Trump Jr. hatte dem Treffen eingewilligt, weil ihm kompromittierendes Material über die Konkurrentin seines Vaters, die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton, versprochen war.

In einer E-Mail an ihn ist von einem Versuch der russischen Regierung die Rede, dem älteren Trump zu helfen. Dies gilt als bisher deutlichstes Indiz, dass Mitglieder aus Trumps Wahlkampflager bereit gewesen sein könnten, mit Russland zusammenzuarbeiten.

Teil der Rolle als Kontaktperson

US-Geheimdienste beschuldigen den Kreml seit längerem, sich gezielt in den Wahlkampf eingemischt zu haben, um Trump zu helfen und Clinton zu schaden. Ein Sonderermittler und mehrere Ausschüsse des Kongresses untersuchen, ob es dabei Absprachen zwischen Trumps Lager und Moskau gab.

Als erstes Treffen mit einem russischen Offiziellen beschrieb Kushner eine Begegnung mit dem russischen Botschafter Sergej Kisljak am Rande einer Rede Trumps im April 2016. Der Organisator der Veranstaltung habe ihm vier Botschafter vorgestellt, darunter sei auch der russische gewesen. Keines der Gespräche habe länger als eine Minute gedauert, man habe Höflichkeiten ausgetauscht, erklärte er.

Der einzig weitere russische Kontakt während des Wahlkampfes sei dann das Treffen mit der russischen Anwältin Natalja Weselnizkaja gewesen, hiess es in der Stellungnahme weiter. Er habe aber rasch entschieden, dass das Gespräch Zeitverschwendung sei. Deswegen habe er seine Assistentin mit der Bitte angeschrieben, ihn anzurufen, damit er eine Entschuldigung habe, zu gehen, schrieb Kushner.

Den E-Mail-Wechsel, der zu dem Treffen geführt habe, habe er nicht gelesen. Er habe sich auch nicht daran erinnern können, bevor Anwälte ihm diesen gezeigt hätten. In einer der E-Mails hatte ein Kontaktmann Donald Trump Jr. das Treffen mit den Worten angekündigt, es handele sich um "hochrangige und sensible" Informationen, die "Teil der Unterstützung Russlands und der Regierung" für den älteren Trump seien.

Keine geheimer Kommunikationskanal

Kushner führte als dritte Begegnung ein Treffen mit dem russischen Botschafter im Trump-Tower in New York an, das nach der Wahl stattgefunden habe. Der 36-Jährige wies die Darstellung zurück, dass er Kisljak dabei einen geheimen Kommunikationskanal vorgeschlagen habe.

Die "Washington Post" hatte im Mai berichtet, Kushner habe Kisljak bei dem Treffen vorgeschlagen, einen geheimen Kanal mit dem Kreml einzurichten.

Als viertes Treffen nennt Trumps Schwiegersohn eine Zusammenkunft mit dem russischen Banker Sergej Gorkow, die im Dezember im Trump-Tower stattfand. Kushner erklärt, Gorkow habe seine Enttäuschung über die damals scheidende Regierung von Barack Obama ausgedrückt. Es sei aber nicht um die Sanktionen der Obama-Regierung gegen Moskau gegangen.

Fehlende politische Erfahrung

Kushner wies zu Beginn der Stellungnahme darauf hin, dass er keine politische Erfahrung gehabt habe, bevor er Teil von Trumps Wahlkampflager geworden sei. Es sei anfangs auch nicht seine Absicht gewesen, eine grössere Rolle im Team zu spielen.

Kushner ist mit Trumps Tochter Ivanka verheiratet. Er galt schon im Wahlkampf als einer der wichtigsten Berater des heutigen Präsidenten. Im Weissen Haus agiert er als einflussreicher Mann im Hintergrund, der die Öffentlichkeit meist scheut.