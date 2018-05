Der palästinensische Gesundheitsminister Dschawad Awad in Ramallah warf Israel ein "Massaker an unbewaffneten Demonstranten" vor. Russland zeigte sich besorgt angesichts der Verlegung der US-Botschaft. Die Türkei sprach von einem Massaker. Al-Kaida rief zum Heiligen Krieg auf.

Umstrittene Verlegung

Ein Auslöser der palästinensischen Proteste ist die Verlegung der US-Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem. Die Botschaft in der heiligen Stadt sollte am Nachmittag im Beisein von rund 800 Gästen aus Israel und den USA eröffnet werden.

US-Präsident Donald Trump hatte im Dezember in einem umstrittenen Alleingang Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkannt. Er kündigte die Verlegung der Botschaft von Tel Aviv in die Heilige Stadt an. Die Entscheidung wurde international scharf kritisiert. Es kam zu Unruhen in den Palästinensergebieten.

Sie richten sich ausserdem gegen die seit mehr als einem Jahrzehnt bestehende Blockade des Gazastreifen durch Israel und Ägypten. Die Palästinenser erinnern zudem an die Flucht und Vertreibung Hunderttausender vor 70 Jahren im Zuge der israelischen Staatsgründung.

Israel fliegt Angriff

Die israelische Luftwaffe hat einen Angriff auf die im Gazastreifen herrschende radikalislamische Hamas geflogen. Der Angriff richtete sich gegen "fünf terroristische Ziele" in einem militärischen Ausbildungslager der Hamas im Norden des Gazastreifens.

Dies erklärte die Armee am Montag. Es handle sich um eine Reaktion "auf die gewaltsamen Aktionen der Hamas in den vergangenen Stunden".

Anlässlich der Einweihung der US-Botschaft in Jerusalem gab es massive Palästinenserproteste, zu der die Hamas ermutigt hatte. Die israelischen Sicherheitskräfte erschossen dabei nach neuen palästinensischen Angaben mindestens 41 Palästinenser und verletzten hunderte weitere.