Er habe Putin wissen lassen, dass dies nicht zu akzeptieren sei, sagte Trump in einem Interview mit dem Fernsehsender CBS News. Auf die Frage, ob er Putin persönlich für die vorherige Einmischung verantwortlich mache, sagte er: "Ich würde das, weil er das Land führt."

Nach einem Treffen mit Putin am Montag in Helsinki war Trump von allen politischen Lagern in den USA kritisiert worden. Ihm wurde vorgeworfen, sich nicht hinter die US-Geheimdienste zu stellen, nachdem er sich zu deren Erkenntnissen in der Russland-Affäre nicht eindeutig positioniert hatte.

Einen Tag später erklärte Trump, die Schlussfolgerungen von CIA und Co. zu akzeptieren. Sie gehen davon aus, dass Russland sich unter anderem durch Hackerangriffe in die Präsidentschaftswahl 2016 eingemischt hat.