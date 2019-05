Aus der Sicht der Schweiz war der Besuch von Ueli Maurer im Weissen Haus der Höhepunkt des Tages. Aus der Sicht von Präsident Donald Trump allerdings war es am Donnerstag nicht die erste Visite eines Bundespräsidenten, die zuoberst auf seiner Traktandenliste stand, sondern eine 25 Minuten dauernde Rede im Rosengarten des Weissen Hauses, in der Trump die Eckpunkte seines einwanderungspolitischen Wahlkampfprogrammes vorstellte.

Republikaner wie Demokraten standen dieser Übung von Beginn weg skeptisch gegenüber, gilt der 38-jährige ehemalige Immobilienspekulant Kushner doch nicht als Spezialist für einwanderungspolitische Fragen; wenig überraschend stiess die Präsentation Trumps am Donnerstag deshalb im Senat und Repräsentantenhaus auf wenig positives Echo.

Senator Mitch McConnell, der Mehrheitsführer der Republikaner in der kleinen Kammer, sagte in einer ersten Reaktion: «Ich freue mich darauf, den Vorschlag des Präsidenten zu prüfen.» Und Chuck Schumer, der führende demokratische Senator, bezeichnete den Plan als «anti-immigrant policies», als politische Vorstösse, die sich explizit gegen Migranten richteten.

Er störe sich vor allem daran, dass der Präsident sich nicht darüber geäussert habe, was mit den mehreren Hunderttausenden «Dreamers» geschehen soll, sagte Schumer. Bei den «Dreamers» handelt es sich um Kinder oder junge Erwachsene, vornehmlich aus mittelamerikanischen Staaten, die zumeist in Begleitung ihrer Eltern in die USA einreisten, obwohl sie keine gültigen Dokumente besassen.

Präsident Barack Obama entschied sich 2012, diesen Ausländern eine temporäre Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung auszustellen, weil sie fast ihr gesamtes Leben in den USA verbracht hätten.

Trump kündigte im Herbst 2017 an, diese Bewilligungen nicht mehr zu verlängern; aufgrund zahlreicher Gerichtsklagen liegt diese Entscheidung aber derzeit auf Eis. Eine Sprecherin von Präsident Trump sagte, die «Dreamers» seien nicht Teil des Einwanderungspakets, weil die Regierung wisse, dass Demokraten und Republikaner sich in dieser Frage nicht einig seien.

Südgrenze «komplett» dicht

Der Plan, der übrigens trotz der langen Vorarbeit Kushners noch nicht ausformuliert ist, baut auf zwei Säulen auf. Erstens will Trump die Südgrenze der USA «komplett» dichtmachen – nachdem die Zahl der illegal eingereisten Migranten, die durch die Grenzwache aufgegriffen wurden, im Vormonat auf fast 100 000 geklettert ist.

Zweitens will Trump wegkommen von Familienzusammenführungen und der Visa-Lotterie, über die 70 Prozent der jährlichen (legalen) Einwanderer eine Arbeitsbewilligung erhielten.

Der Präsident behauptet, die Vergabe von «Green Cards» an Menschen, deren Verwandte bereits in den USA wohnen, führe zu Lohn-Dumping und zu finanziellen Problemen im Sozialversicherungssystem. (Pikantes Detail am Lande: Die Eltern von Trumps Gattin, die aus Slowenien stammt, profitierten von diesem System, als sie im August 2018 die amerikanische Staatsbürgerschaft erhielten.) Stattdessen wolle er sich künftig am Nachbarland Kanada oder an Australien orientieren, sagte Trump.