Trump kostet Präsidentschaft mehrere Milliarden Dollar

"Ich würde es jederzeit wieder tun, denn wen kümmert es, wenn man es sich leisten kann?", sagte Trump weiter. Er untermauerte seine Aussage allerdings nicht mit Beweisen.

Ebenso äusserte der US-Präsident seinen Unmut über den Entscheid, dass der G7 Gipfel im Juni aufgrund einer "heuchlerischen Klausel" nicht in seinem "National Doral Golf Resort" in Florida stattfinden kann. Sein Plan, die Veranstaltung in einem seiner Resorts abhalten zu wollen, erntete scharfe Kritik sowohl von Republikanern als auch von Demokraten, da es den Eindruck erwecke, er würde von seiner Präsidentschaft profitieren.

Kritiker werfen Trump regelmässig mögliche Verstösse gegen die "Emoluments Clause" der US-Verfassung vor: Das Statut verbietet es Präsidenten, Zuwendungen ausländischer Regierungen anzunehmen.