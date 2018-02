Nunes musste in der Russlandaffäre in den Ausstand treten, weil er zuvor in einem Schmierentheater angebliche Geheiminformationen ins Weisse Haus brachte, die er zuvor dort erhalten hatte. Diese Peinlichkeit hat ihn nicht daran gehindert, weiterhin aktiv die Ermittlungen in der Russlandaffäre zu hintertreiben. Dabei kümmert es ihn nicht, dass er Geheimnisse verletzt und grob gegen das Prinzip von Treu und Glauben handelt.

Die Veröffentlichung des Memos gefährdet die Ermittlungen des FBI

Das FBI und das Justizministerium hatten nämlich ein paar ausgewählten Vertretern Einsicht in die Unterlagen der Untersuchung gewährt unter der Bedingung, dass diese nicht veröffentlicht werden. Die Bundespolizisten fürchten, dass sonst ihre Ermittlungen gefährdet seien.

Nunes hat dieses Versprechen gebrochen und seine Mitarbeiter das besagte Memo schreiben lassen. Er selbst soll nicht einmal die Unterlagen studiert haben, wie Adam Schiff, der ranghöchste Demokrat im Ausschuss, erklärt.

Selbst das Justizministerium widerspricht Trump

Die konservativen Trump-Medien wie Fox News fordern seit Wochen auf, dieses Memo zu veröffentlichen. Es zeige, dass das FBI voreingenommen sei und sich auf das umstrittene Dossier des britischen Agenten Christopher Steele stütze, so die Argumentation.

Das FBI und auch das Justizministerium widersprechen dieser Darstellung entschieden. Sie hatten jedoch nicht die Möglichkeit, das Memo zu überprüfen. Die Veröffentlichung eines Zusatzberichtes der Demokraten wurde ebenfalls untersagt.

Veröffentlichung 100 Prozent sicher

Sehr viel Freude am Memo herrscht im Trump-Lager. Es besteht sogar der Verdacht, dass das Weisse Haus geholfen hat, den Bericht zu verfassen. Auf eine entsprechende Frage im Ausschuss verweigerte Nunes die Antwort. Trump wird das Memo wahrscheinlich heute veröffentlichen, das sei «100 Prozent sicher», wie er gegenüber einem Abgeordneten bei einem offenen Mikrophon ausplauderte.

Trump setzt einmal mehr alle Hebel in Bewegung, um von der Russlandaffäre abzulenken – und setzt sich einmal mehr über die Regeln eines Rechtsstaates hinweg.