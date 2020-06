Trump demontiert Guaidó – ist es das Ende des venezolanischen Hoffnungsträgers?

Der amerikanische Präsident Donald Trump hat in einem Interview den Führungsanspruch von Venezuelas Oppositionsführer Juan Guaidó in Frage gestellt. Trump sagte dem US-Nachrichtenportal «Axios», er habe «nicht viel Vertrauen» in den selbsternannten Gegenpräsidenten, der seit Anfang 2019 versucht, Nicolás Maduro von der Macht in dem südamerikanischen Land zu verdrängen. Demnach habe der US-Staatschef seine Zweifel, ob es richtig gewesen sei, «Guaidó als legitimen Präsidenten Venezuelas anzuerkennen». Kommen diese Worte schon einer Demontage Guaidós gleich, ergänzte Trump noch, dass er bereit sei, sich mit Maduro zu treffen. «Ich würde vielleicht darüber nachdenken», sagte er in dem Interview. «Maduro würde sich gerne treffen. Und ich habe nie etwas gegen Treffen.» Am Montag allerdings schob Trump über den Kurznachrichtendienst Twitter nach, dass es in einem solchen Gespräch nur darum gehen könnte, dass sich der Linksnationalist aus dem Amt zurückzieht. «Ich würde mich mit Maduro nur treffen, um über eine Sache zu sprechen: einen friedlichen Rückzug von der Macht.»

Guaidó hatte sich im Januar des vergangenen Jahres in seiner Funktion als Vorsitzender der venezolanischen Nationalversammlung, dem von der Opposition dominierten Parlament, zum «legitimen Präsident» erklärt. Dieser Schritt war damals mit Washington abgesprochen und möglicherweise sogar gemeinsam mit der US-Regierung ausgeheckt. Insofern verwundern die Worte von Trump. Der Hoffnungsträger hat enttäuscht Ein Erklärung könnte daran liegen, dass es dem 36-Jährigen trotz einer breiten internationalen Unterstützung und anfangs grossen Sympathien in der Bevölkerung nicht gelungen ist, Maduro von der Macht zu verdrängen. In dem jetzt veröffentlichten Buch über seine Zeit in der Trump-Regierung schrieb der ehemalige Sicherheitsberater John Bolton, Trump habe «Guaidó für schwach» gehalten. «Im Gegensatz zu Maduro, den er für stark hielt.»