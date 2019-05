Mit Nervosität haben die Finanzmärkte am Freitag vom neusten politischen Zaubertrick Präsident Donald Trumps Kenntnis genommen – der Verknüpfung von Einwanderungs- und Handelspolitik zur Lösung der Krise an der amerikanischen Südgrenze. In New York sackte der Leitindex Dow Jones zu Handelsbeginn um mehr als 1 Prozent ab. Trump aber gab sich ungerührt. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter behauptete er, die Demokraten in Washington weigerten sich, in eine «schnelle und einfache» Lösung einzuwilligen, um die Zahl der illegal in Amerika eingereisten Migranten aus Zentralamerika zu verringern. Ausserdem sagte der Präsident, einmal mehr, Mexiko habe den nördlichen Nachbarn seit Jahrzehnten übervorteilt. Nun müsse das Land «tun, was zu tun ist».

Dies klingt etwas vage, aber der amtierende Sicherheitsminister Kevin McAleenan versuchte am Donnerstagabend in einem Hintergrundgespräch mit Journalisten zu skizzieren, welche Kriterien Mexiko erfüllen müsse, damit der Präsident seine Drohung nicht wahrmacht und ab dem 10. Juni Strafzölle auf importierten Gütern aus Mexiko erhebt. Erstens gälte es, die Grenze zwischen Mexiko und Guatemala besser zu sichern, damit sich nicht mehr Zehntausende von Migrantinnen und Migranten aus dem «Northern Triangle», wie die krisengeplagten Staaten Guatemala, El Salvador und Honduras im Behördenenglisch häufig genannt werden, auf die lange Reise nach Amerika aufmachen. Zweitens müsse Mexiko City die kriminellen Menschenschmuggler an die Kandare nehmen, die mit dem Transport von Migranten durch Mexiko viel Geld verdienen. Und drittens, sagte McAleenan, wolle Washington mit seinem südlichen Nachbarn über eine Anpassung der Asylgesetze verhandeln.