23 Jahre nach Kriegsende ist der benötigte Reformschub noch immer nicht in Sicht. Nach dem neuerlichen Wahlsieg der ethnisch-nationalistischen Parteien ist die Zukunft in Bosnien-Herzegowina in Europa ungewisser denn je. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Wahl am vergangenen Sonntag und der Zukunft des Landes.