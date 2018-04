Der Flug WN1380 von New York nach Dallas musste in Philadelphia notlanden, nachdem es zwanzig Minuten nach dem Start im linken Triebwerk zu einer heftigen Explosion gekommen war. Dabei wurde ein Teil des Triebwerks weggesprengt und beschädigte den Flugzeugrumpf. Ein Fenster wurde komplett aus der Verankerung gerissen. In der Kabine kam es in der Folge zu einem Druckabfall.

Die Crew leitet umgehend den Sinkflug ein, bei dem die Maschine in wenigen Minuten von einer Flughöhe von rund 9000 Metern auf rund 3000 Meter runterging, bevor sie in Philadelphia notlandete.

Wie aerotelegraph.com berichtet, soll eine Frau, die direkt beim beschädigten Fenster sass, beinahe aus dem Flugzeug gesogen worden sein. Mitreisende hätten sie aber zurückgezogen. Die Frau soll blutüberströmt gewesen sein.

Gemäss Behördenangaben sind sieben der insgesamt 143 Passagiere wegen kleinerer Verletzungen vor Ort behandelt worden. Eine Frau musste jedoch wegen schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Transportsicherheitsbehörde NTSB vermeldete später, die Frau sei ihren Verletzungen erlegen. Ob es sich beim Todesopfer um die Person handelt, die beim zerstörten Fenster sass, ist derzeit nicht bekannt. (cbe)