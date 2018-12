Dies teilte der Gouverneur von Ankara, Vasip Sahin, am Donnerstagmorgen vor Fernsehkameras mit. Medienberichten zufolge entgleiste der Schnellzug und stürzte am Bahnhof Marsandiz am Stadtrand in eine Überführung.

Teile der Überführung brauchen auf zwei der Waggons herunter. Bilder zeigten umgestürzte Waggons, zerrissenes Metall und fieberhafte Bergungsarbeiten. Mehrere Ambulanzen wurden zum Einsatzort geschickt.

Der Schnellzug war von Ankara nach Konya unterwegs. Marsandiz ist keine belebte Grossstadt-Station. Ersten Informationen und Bildern zufolge handelt es sich unter anderem um eine Anlage zur Wartung von Zügen.