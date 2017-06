Vor wenigen Tagen erst hatte der Chef einer saudischen Lobbyorganisation Katars Herrscher per Twitter gedroht, ihm könne das gleiche Schicksal blühen wie Ägyptens Ex-Präsident Mohammed Mursi. Mursi, ein Anhänger der Muslimbrüder, war im Juli 2013 durch einen Militärputsch des heutigen Staatschefs Abdel Fattah al-Sisi gestürzt worden und sitzt seither in Haft.

Trump hat Krise ausgelöst

Der aussenpolitische Paukenschlag steht offenbar in direktem Zusammenhang zum Besuch von Donald Trump in Riad vor zwei Wochen. Der US-Präsident hatte in seiner Rede vor 35 muslimischen Staatschefs den Iran als Hauptursache für die Instabilität in der Region angeprangert und für eine gemeinsame sunnitische Front gegen die Islamische Republik plädiert.

Gestärkt durch Trumps Zusagen an die sunnitische Welt schwappte eine regelrechte Repressionswelle über die Länder der Region. Ägyptens Präsident al-Sisi setzte ein umstrittenes NGOGesetz in Kraft, das seine Macht weiter festigt. Gleichzeitig liess er zwei Dutzend Websites von regimekritischen Medienorganisationen sperren, darunter «Al Jazeera». Bahrain verbot die wichtigste Oppositionspartei. Saudi-Arabien verurteilte einen weiteren Bürgerrechtler zu einer langen Haftstrafe, unter anderem wegen seiner Kontakte zu ausländischen Journalisten.

«Das Ganze ist das erste vorläufige Ergebnis des Schwerttanzes», twitterte ein enger Mitarbeiter von Irans Präsident Hassan Rohani, der damit auf Trumps Tanzeinlage bei dem traditionellen Spektakel in Riad vor zwei Wochen anspielte. US-Aussenminister Rex Tillerson rief die Streithähne am Golf auf, ihre Differenzen durch Dialog beizulegen, und spielte die Folgen für die internationale Allianz gegen den «Islamischen Staat» herunter. Der Grund für Tillersons Vermittlungsversuch ist offensichtlich: Die USA unterhalten in Katar den wichtigen Stützpunkt Al Udeid mit 10 000 Soldaten, von dem aus alle Militäroperationen im Nahen und Mittleren Osten sowie in Afghanistan gesteuert werden.