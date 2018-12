Peter Neumann, Sie beschäftigen sich mit Radikalisierung und politischer Gewalt. Hat Sie der Anschlag in Strassburg überrascht? Peter Neumann: Nein, die Terrorbedrohung in Europa ist nach wie vor ernst und wird es bis auf weiteres bleiben. Das hat damit zu tun, dass sich in den letzten Jahren viele Leute radikalisiert haben. Die gute Nachricht aber ist: In den letzten 18 Monaten sind kaum neue radikale Gruppierungen dazugekommen. Der Fall Strassburg erinnert stark an das Attentat auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin 2016. Bilden solche Angriffe die neue Terror-Realität? Momentan scheint dies der Fall, vor allem aus zwei Gründen: Erstens hat der IS nicht mehr die Kapazitäten, grössere Operationen in Europa durchzuführen. Deshalb ruft er bereits seit längerem zu derartigen Attacken auf – nach der Direktive: Wenn ihr schon nicht zu uns in die Ausbildung kommen könnt, dann macht, was möglich ist. Zweitens lässt man sich in der Terroristenszene gerne inspirieren. Das haben wir etwa nach Nizza gesehen, als sich gleich mehrere Anschläge mit Fahrzeugen hintereinander ereigneten. Bilder des Attentats auf den Berliner Weihnachtsmarkt 2016:

Wie schon der Attentäter von Berlin ist auch derjenige von Strassburg ein polizeibekannter Krimineller. Inwiefern hängen Radikalisierung und Kriminalität zusammen? Dass sich Kriminelle radikalisieren, ist etwas, was wir in letzter Zeit immer häufiger beobachten. In Frankreich hat inzwischen ungefähr die Hälfte der Leute, die sich in dschihadistischen Kreisen bewegen, einen kriminellen Hintergrund. In Deutschland und den Niederlanden sind es sogar über 60 Prozent. Haben wir es hier mit einem neuen Prototyp eines Terroristen zu tun? Es ist in der Tat so, dass sich die Terroristen von heute stark von jenen um die Jahrtausendwende unterscheiden. Die Hamburger Zelle etwa, die 9/11 plante und durchführte, bestand aus Studenten, von denen einige sogar richtig gute Perspektiven hatten. Sie trafen sich zum Tee und diskutierten theologische Fragen. Ihnen wäre es nie in den Sinn gekommen, Geschäfte auszurauben oder mit Drogen zu handeln. Die Attentäter von heute kommen dagegen immer öfter aus der kriminellen Szene. Sie haben sich zwar radikalisiert, sind an religiösen Fragen aber nicht besonders interessiert. Man könnte auch sagen: Sie konvertieren nicht zum Islam, sondern direkt zum Dschihad.

Welche Folgen hat das für die Sicherheitslage in Europa? Diese Verflechtung zwischen der kriminellen und der islamistischen Szene ist ein bedenklicher Trend. Für die Sicherheitsbehörden wird es so immer schwieriger, sogenannte Gefährder im Blick zu behalten, weil sie ständig zwischen den Milieus hin- und herdriften. Auch ist es für die Attentäter aufgrund ihrer Kontakte in die kriminelle Szene einfacher, an Waffen zu kommen. In Europa war es zuletzt vergleichsweise ruhig. Zeigt der Anti-Terror-Kampf seine Wirkung? Da gibt es wohl keine eindeutige Antwort. Auf der einen Seite ist es sicher so, dass es dem IS momentan kaum möglich ist, Anschläge aus Syrien oder Irak zu organisieren. Auf der anderen Seite haben sich all jene Dschihadisten, die sich in Europa aufhalten, ja nicht in Luft aufgelöst. Hier sind die Behörden nach wie vor gefordert. Und hier zeigt sich auch, dass sie bei der Jagd auf Attentäter in den vergangenen Jahren einiges dazugelernt haben. Sie kennen die verschiedenen terroristischen Gruppierungen inzwischen ziemlich gut und verstehen immer besser, wie diese funktionieren. Allerdings lässt sich von der Tatsache, dass aktuell relativ wenig passiert, nicht darauf schliessen, dass dies auch so bleiben wird.

Wie begründen Sie das? Mit der zunehmenden Polarisierung in den europäischen Gesellschaften steigt auch das Rekrutierungspotenzial für Dschihadisten. Das setzt einen Teufelskreis in Gang, wie er in Frankreich besonders deutlich in Erscheinung tritt: Die zunehmenden Ressentiments gegenüber Muslimen nach Terroranschlägen führen zu einer Stärkung der politischen Rechten; dies führt zu einer weiteren Isolation der bereits ausgegrenzten Bevölkerungsgruppe, was es wiederum einfacher macht, dort Dschihadisten zu rekrutieren. Hinzu kommt, dass

es mit der Rückkehr der Kalifatskämpfer schon bald wieder zu einer Professionalisierung des Terrors kommen könnte.

In letzter Zeit ist vermehrt von einer Renaissance des IS zu hören. Es wird spekuliert, dass es noch 2000 bis 3000 Kämpfer gibt, die sich an der Grenze zwischen Syrien und Irak verschanzt haben. 98 Prozent seines Territoriums hat der IS zwar verloren, an vielen Orten, etwa Rakka oder Mossul, existieren jedoch nach wie vor unsichtbare Strukturen. Wenn man also keine Rückkehr der Terrormiliz will, braucht es dort entsprechendes Engagement.