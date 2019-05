Unter dem Motto "Ein Europa für alle - Deine Stimme gegen Nationalismus" finden Demonstrationen in Berlin, Frankfurt am Main, Leipzig, München, Stuttgart, Köln und Hamburg. In Berlin versammelten sich am Mittag tausende Menschen zur Auftaktkundgebung am Alexanderplatz im Ortsteil Mitte, von dort aus sollte die Menge dann in Richtung Siegessäule im Tiergarten ziehen.

In Berlin wollten unter anderen Grünen-Chefin Annalena Baerbock und die Grünen-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Ska Keller, teilnehmen. In Köln hatten sich SPD-Chefin Andrea Nahles und die SPD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Katarina Barley und Udo Bullmann, angekündigt.

Breites Bündnis

Zu den Protesten aufgerufen hatte das Bündnis "Ein Europa für alle", dem mehr als 250 Initiativen angehören. Unter ihnen sind das Kampagnennetzwerk Campact, die Umweltorganisation Greenpeace und die Hilfsorganisation Oxfam. Auch die Linkspartei und die Piratenpartei unterstützten den Aktionstag.

Die Demonstrationen sind auch als Antwort auf das Treffen von Vertretern nationalistischer und rechtspopulistischer Parteien am Samstag in Mailand gedacht.

Nach Angaben der Veranstalter waren europaweit Demonstrationen gegen Nationalismus in insgesamt rund 50 Städten geplant. Dazu gehörten unter anderem Bukarest, Malmö, Wien und Utrecht.