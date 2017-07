Anders als für andere Veranstaltungen hat die Polizei für "Welcome to Hell" ("Willkommen in der Hölle") keine Auflagen erlassen. Anmelder Andreas Blechschmidt vom linksautonomen Kulturzentrum "Rote Flora" warf Innenbehörde und Verfassungsschutz dennoch vor, "eine massive Kampagne" gegen Demonstranten zu führen.

Die G20 repräsentiert zwei Drittel der Weltbevölkerung und 80 Prozent der globalen Wirtschaftskraft. Noch nie fand ein Gipfeltreffen in Deutschland statt, an dem mit China, Russland und den USA alle der mächtigsten Länder der Welt teilnehmen.

Klimaschutz und Freihandel

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat eine breite Agenda aufgestellt, zu der Terrorbekämpfung und die Wirtschaftsförderung in Afrika zählen. Merkel hofft auch auf Fortschritte bei der Suche nach Lösungen in der Syrien- und der Ukraine-Krise. Hauptthemen werden aber ganz klar Klimaschutz und Freihandel sein.

Bei einem Treffen mit Singapurs Regierungschef Lee Hsien Loong pochte Merkel auf "offene Handelsströme" und eine Stärkung der multilateralen Beziehungen. Damit wandte sie sich auch gegen Trump, der wiederholt mit Abschottungs-Massnahmen zum Schutz der US-Wirtschaft gedroht hat.

Trump wollte noch am Donnerstagabend mit Merkel sprechen. Auch waren bereits die Präsidenten Südkoreas und Japans in Hamburg eingetroffen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wollte ebenfalls bereits am Donnerstag mit Merkel zusammentreffen. Das wohl spannendste Treffen am Rande des Gipfels wird aber jenes zwischen Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin am Freitag sein.