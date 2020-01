Taiwan lehnt ein Vereinigung mit China nach Hongkong-Modell ab

Tsai verwies in ihrer Neujahrsansprache auf politische Vereinbarungen, die der ehemaligen britischen Kronkolonie auch nach der Übernahme von China in 1997 bestimmte Freiheiten garantiert haben. Die Lage in Hongkong verschlechtere sich, da die Glaubwürdigkeit des Modells durch den Machtmissbrauch der Regierung beschmutzt worden sei.

Sie werde Taiwans Souveränität verteidigen und einen Mechanismus zur Wahrung von Freiheit und Demokratie aufbauen, erklärte Tsai weiter.

China beansprucht Taiwan als Territorium, das notfalls mit Gewalt unter Kontrolle gebracht werden soll. Taiwan sagt, es sei ein unabhängiges Land.