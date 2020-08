Stürzt der «letzte Diktator Europas»? Fünf Fragen und Antworten zu den Protesten in Weissrussland

1. Was macht Präsident Lukaschenko? Seit einigen Tagen versucht der Autokrat Alexander Lukaschenko in Weissrussland, gewohnt hemdsärmelig, zu demonstrieren, dass er Rückhalt in der Bevölkerung hat. 80 Prozent hat er offiziellen Zahlen zufolge bei der Präsidentschaftswahl am 9. August bekommen. Gegen diese offensichtlich gefälschten Wahlergebnisse und in Anprangerung der unermesslichen Gewalt, die die Sicherheitsleute Unmutbekundenden in den Tagen darauf antaten, gehen Zehntausende von Menschen quer durchs Land jeden Tag auf die Strasse. Mittlerweile halten sich die Polizeisonderheiten OMON zurück und werden dafür von den Demonstranten umarmt und geküsst.

Lukaschenkos Auftritte vor angekarrten Anhängern aus der Provinz und Arbeitern einer Minsker Radtraktorenfabrik wirken verzweifelt. «Batka», wie Lukaschenko, dieses strenge, gebieterische und fürsorgliche «Väterchen» im Land genannt wird, klammert sich an seine Macht und muss diese sich selbst demonstrieren. Wie ein gewalttätiger Vater, der der Meinung ist, alles für seine Kinder getan zu haben, versteht er nicht, warum sich diese Kinder nun gegen ihn wehren. Immer wieder wirft er den Demonstranten vor, von aussen gesteuert zu sein. «Ihr seid Kanonenfutter. Niemals werden wir auf die Knie gehen. Selbst wenn ich tot bin, gebe ich das Land nicht her», sagte er am Sonntag in Minsk vor seinen Anhängern, Staatsangestellten, von denen viele nicht freiwillig bei der Kundgebung gewesen sein sollen. Die Unzufriedenen – junge, alte, Frauen, Männer –, die mit weissen Bändern auf die Strasse gehen, nennt er «Ratten». 2. Was macht Oppositionsführerin Tichanowskaja? Swetlana Tichanowskaja will nun doch «nationale Anführerin» werden, wie sie in ihrem neuesten Video sagte. «Ich wollte nie Politikerin sein, aber das Schicksal wollte es so, dass ich mich an vorderster Linie mit Willkür und Ungerechtigkeit konfrontiert sah», heisst es in einer Botschaft, die am Montag in Umlauf kam. Tichanowskaja war von Anfang an eine Symbolfigur. Eine Frau, die sich selbst austauschbar machte.