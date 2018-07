Ein Bewohner von Nantes sagte der Nachrichtenagentur AFP, er habe Detonationen gehört. "Es hat überall gebrannt, sie waren dabei, alles kaputt zu machen."

Zuvor am Abend war laut der örtlichen Polizei ein junger Mann im Alter von 22 Jahren wegen einer Ordnungswidrigkeit bei einer Fahrzeugkontrolle gestoppt worden. Bei der Kontrolle habe er "so getan, als wolle er aus dem Fahrzeug steigen". Er sei dann aber "gegen einen Polizeibeamten gefahren", sagte der örtliche Polizeidirektor Jean-Christophe Bertrand. Der Beamte sei leicht am Knie verletzt worden; ein weiterer Beamter habe daraufhin geschossen und den jungen Mann getroffen.