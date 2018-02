Demokratie ist, wenn abgestimmt wird. Das ist wohl das Zugrundeliegende und nicht die Konstrukte von der Macht des Volkes. Da gerät man sofort in Schwierigkeiten, wenn man darlegen soll, wie denn das Volk das Volk oder sich selbst regieren solle. Macht heisst schliesslich immer Macht und Ohnmacht, Regierung und Regierte. Das gilt, auch wenn diese Macht vom Volke ausgeht und dem Volk dient und fürs Volk ist.

Nehmen wir also die Stimme. Im Deutschen ist das Wort bezeichnenderweise mehrdeutig. Und schliesslich hört man auch im aus dem Lateinischen stammenden «vote» oder «votum» noch das Wort «vox». In der Demokratie hat jeder eine Stimme: One man, one vote. Die Stimme, die sie oder er abgibt, ist dann das Ergebnis einer wohlabgewogenen Überlegung. Sie drückt aus, wie der Stimmende die Verhältnisse geordnet haben möchte; eigentlich: In welcher Welt er leben möchte.

Nun präsentiert sich Italien als ein Land, in dem nach der Wahl in dieser Richtung überhaupt nichts klar ist. Man weiss zwar – im besten Fall, für wen man stimmen wird. Aber wofür dieser eintritt und was er machen wird, ist hochgradig unklar. Wenn auch nur die Hälfte dessen, was alles versprochen wurde vor der Wahl, eingehalten wird, lebt der Italiener im Paradies. Aber er wird nicht dort aufwachen. Denn behaften kann man dieses Personal nicht. Der Italiener wählt Leader, die um sich ein fleissig applaudierendes Grüppchen geschart haben. Im Managerslang nennt man so etwas eine selbstreferenzielle Organisation. Für den Laien: Klatschen nützt immer, dem, der beklatscht wird, ebenso wie dem, der klatscht.