Stilles Andenken an die 55 Opfer: Neuseeland sagt Gedenkgottesdienst ab

Der «dunkelste Tag» Neuseelands: So hatte Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern den Tag des Terroranschlags einst genannt. Eigentlich wollte ganz Neuseeland am Sonntag der Opfer des Anschlags gedenken. Ein Gottesdienst hätte landesweit übertragen werden sollen. Doch das Gedenken in Christchurch musste letztendlich anders stattfinden als geplant.

Denn der weltweite Ausbruch des Corona-Virus zwang die Gemeinde am Samstag kurzfristig zur Absage der Veranstaltung. Noch am Freitag waren die Mitglieder der beiden angegriffenen Moscheen zwar zum gemeinsamen Gebet zusammengekommen, doch die Feierlichkeit am Sonntag hätte Tausende aus dem gesamten Land und aus Übersee nach Christchurch gebracht.

Keinen weiteren Schaden anrichten

Die Entscheidung, die Veranstaltung abzusagen, sei getroffen worden, um die Gesundheit der Neuseeländer zu schützen, sagte Jacinda Ardern. «Dies ist eine pragmatische Entscheidung.» Sie alle seien sehr traurig darüber. «Aber wenn wir uns an eine so schreckliche Tragödie erinnern, sollten wir nicht das Risiko eingehen, weiteren Schaden anzurichten.» Da Menschen aus den verschiedensten Teilen Neuseelands sowie aus anderen Ländern angereist wären, wäre es schwierig geworden, die Gefahr einer Übertragung der Viruskrankheit einzudämmen.