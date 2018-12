Claas Relotius galt als einer der talentiertesten jungen Reporter Deutschlands. Der 33-Jährige räumte massenhaft Preise ab, darunter den Deutschen Reporterpreis 2018 und wurde als CNN-«Journalist of the Year» gekürt. Nun deckte der «Spiegel» selbst auf, dass viele von Relotius' Artikeln teilweise oder ganz erfunden wurden.

Dem «Spiegel»-Reporter Juan Moreno kamen erstmals Zweifel auf, als er mit Relotius zusammen an einer Reportage über eine Bürgerwehr in Arizona schrieb. Er meldete den Verdacht den Vorgesetzten, welche ihm zuerst nicht glaubten. Als Moreno seine Zweifel beweisen konnte, konfrontierte die Chefredaktion Relotius, worauf dieser jahrelange und mehrfache Fingierungen an Reportagen eingestand. Er habe sein Büro am Sonntag ausgeräumt und seinen Vertrag am Montag gekündigt, berichtet das Nachrichtenmagazin.