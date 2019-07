Beim Empfang des finnischen Ministerpräsidenten Antti Rinne hat Angela Merkel erneut einen Zitteranfall erlitten. Beim Abspielen der deutschen Nationalhymne stand die 64-Jährige auf einem Podium, als sie plötzlich stark zu zittern begann.

Bereits Ende Juni erlitt Merkel während eines Auftritts im Schloss Bellevue in Berlin einen Anfall. Am 18. Juni zitterte sie ausserdem beim beim Staatsempfang des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am ganzen Körper. Damals erklärte die Bundeskanzlerin, die Hitze habe ihr zu schaffen gemacht.