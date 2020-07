Sollen polnische Weltkriegs-Opfer ein Denkmal kriegen? In Berlin regt sich Widerstand

Der Überfall auf Polen am 1. September 1939 war der Beginn des Zweiten Weltkrieges und eines Vernichtungsfeldzuges, den die Welt noch nie gesehen hatte. «Brutales Vorgehen und grösste Härte» hatte Hitler für den Polen-Feldzug von seinen Generälen verlangt.

Polen wurde zum ersten grausamen Experimentierfeld der nationalsozialistischen Rassenpolitik. In keinem Land war die Dimension der Verbrechen vergleichbar. Polen verlor sechs Millionen Menschen, 20 Prozent seiner Bevölkerung, darunter drei Millionen Juden, die in auf polnischem Territorium errichteten Vernichtungslagern wie Auschwitz oder Treblinka ums Leben gekommen waren.

In Berlin erinnern heute einige Denkmäler an die Verbrechen des Dritten Reiches, darunter das Holocaust-Mahnmal. An die Gräuel im Nachbarland Polen wird in Deutschland nicht explizit erinnert – diese Auseinandersetzung findet in allgemeinen NS-Ausstellungen statt.

Abgeordnete drängen auf Polen-Mahnmal

Im allgemeinen Bewusstsein nimmt die deutsche Vernichtungspolitik mit dem Überfall auf die Sowjetunion im Sommer 1941 ihren Anfang. Die barbarischen Verbrechen in Polen sind in der öffentlichen Wahrnehmung oft kaum präsent.

Auf Drängen von mehr als 260 Bundestagsabgeordneten soll in Berlin nun ein Mahnmal errichtet werden, das explizit an die Verbrechen Nazi-Deutschlands am Nachbarn Polen erinnert. Doch die Initiative ist ins Stocken geraten, nachdem Bedenken geäussert worden waren.

Der ehemalige SPD-Abgeordnete und Vorsitzende der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe Markus Meckel erachtet es als «problematisch», der NS-Opfer «nun nach Nationen getrennt zu gedenken». Wer ein Polen-Denkmal errichte, der müsse auch ein Mahnmal für Ukrainer, Weissrussen oder Russen bauen.

In vielen deutschen Köpfen nicht verankert

Nachdem sich auch die deutsche Bundesregierung auf die Seite der Mahnmal-Initiatoren gestellt hat, dürfte es auf einen Kompromiss hinauslaufen: Ein Denkmal für Polen, in unmittelbarer Nähe dazu ein Dokumentationszentrum, in dem die Besatzungspolitik in Europa thematisiert wird.

Dieter Bingen, bis 2019 Direktor des Deutschen Polen-Instituts und Mitinitiator des Mahnmals, hält ein Polen-Denkmal für «überfällig.» Ein solches sei eine notwendige Geste gegenüber einem Land, das von der deutschen Vernichtungspolitik am härtesten getroffen und am längsten besetzt gehalten wurde.