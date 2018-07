Besonders erschütternd: Das Geld hätte laut den Journalisten an Bedürftige gehen sollen. Roldán: «Stattdessen ging es an Briefkastenfirmen – während tausend Mexikaner nichts zu essen hatten.» Es geht um einen Betrag von umgerechnet rund 333 Millionen Franken.

Im Video schildern die Journalisten, wie sie bei ihren Recherchen vorgehen – und wie sehr sie daran gehindert werden, an Informationen zu kommen.

«Wir müssen noch mehr Druck aufbauen»

Für welche Zwecke das Geld verwendet worden ist oder werden soll, konnten die Journalisten bisher nicht aufdecken. «Wir vermuten, dass es für politische Kampagnen benutzt werden soll», so Nayeli Roldán. «aber wir konnten es nicht belegen, da uns die Möglichkeiten dafür fehlen.»

«Wir müssen noch mehr Druck aufbauen, es muss mehr Journalisten, mehr Untersuchungen geben», sagt Manuel Ureste. Doch stattdessen werden die Bedingungen für Medienschaffende in Mexiko immer prekärer.

In einer Bar erschossen

Kurz vor der Präsidentenwahl ist in Mexiko erneut ein Journalist getötet worden. José Guadalupe Chan wurde am späten Freitagabend in einer Bar in der Stadt Felipe Carrillo Puerto erschossen, wie die Staatsanwaltschaft des Bundesstaats Quintana Roo am Samstag (Ortszeit) mitteilte.

Chan arbeitete für die Wochenzeitung «Playa News». Er ist der siebte Medienschaffende, der in diesem Jahr in dem lateinamerikanischen Land getötet wurde.

Das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte in Mexiko verurteilte die Tat und erklärte, Chan habe in den vergangenen Wochen Drohungen erhalten. Zudem seien Drohungen gegen weitere Journalisten aus der Region bekannt, erklärte ein Sprecher.

13 tote Journalisten

Mexiko gilt als eines der gefährlichsten Länder der Welt für Journalisten. Im vergangenen Jahr waren 13 Medienschaffende getötet worden. Der Staat erlebt derzeit eine Welle der Gewalt, im Jahr 2017 wurden rund 29'000 Menschen getötet.

Nayeli Roldán und Manuel Ureste kämpfen weiter – «weil es unsere Verantwortung ist als Journalisten». Sie wissen, dass sie sich in Gefahr begeben: «In Mexiko werden Journalisten getötet, aber darüber können wir nicht nachdenken, sonst würden wir aufgeben.» (smo/SDA)